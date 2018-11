"Gilets jaunes": près de 283 000 participants, un mort et 200 blessés sur les barrages

AFP

Une étude publiée samedi par L'Argus note que les départements où les automobilistes roulent le plus en véhicule diesel sont aussi ceux où résident le plus de ménages non imposés. Le diesel est devenu un "signe extérieur de pauvreté", en déduit la publication spécialisée. L'exécutif avait mis en garde contre la récupération politique de ce mouvement de protestation qui se veut apolitique et asyndical. Samedi soir un conseiller de l'exécutif a estimé qu'"il y a une mobilisation qui est là, il ne faut pas la nier".Mais "elle n'était pas au niveau attendu. Ce n'est pas le raz-de-marée attendu, malgré un battage médiatique parfois surprenant".Dans l'opposition, certains sont descendus dans la rue : Laurent Wauquiez, le chef de LR, a appelé Macron à comprendre et "corriger ses erreurs". "Ce qui se passe est injuste", a-t-il déclaré.Des élus du Rassemblement national étaient également présents aux côtés des "gilets jaunes", mais pas Marine Le Pen.Des Insoumis participaient aussi aux manifestations. Leur leader Jean-Luc Mélenchon a critiqué sur Twitter une "manipulation des chiffres de participation" et une "dramatisation" de la part du gouvernement. Il s'est rendu place de la Concorde, mais sans gilet jaune sur le dos.A l'initiative de cette grogne, des membres de la société civile se sont mobilisés contre la hausse du prix des carburants avant que les motifs de grief ne s'élargissent à une dénonciation plus globale de la politique du gouvernement en matière de taxation et à la baisse du pouvoir d'achat.Au 1er janvier 2019, les taxes sur le gazole doivent augmenter de 6,5 centimes d'euro par litre et celles sur l'essence de 2,9 centimes.Pour le politologue Jean-Marie Pernot, chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales (Ires), c'est un "succès de participation". "On va voir ce qu'ils inventent pour poursuivre la pression, (...) ce qu'ils vont choisir pour entretenir la flamme".