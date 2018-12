Gilets jaunes : mobilisation en baisse malgré de multiples rassemblements

Plusieurs blocages aux frontières avec l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne ont été observés.Des centaines de "gilets jaunes" se sont notamment rassemblés au péage du Boulou près de la frontière espagnole, a constaté l'AFP. "Le roi Macron donne des miettes aux gueux", pouvait-on lire sur leurs banderoles.Le réseau autoroutier a été quelque peu perturbé tout au long de la journée, avec des entrées, sorties et barrières de péage fermées, notamment sur l'A7. À 19 h 30, des manifestations étaient encore en cours sur une vingtaine de points, selon le groupe Vinci.Les "gilets jaunes" ont manifesté dans de nombreuses villes de France et autour, avec des mobilisations assez importantes à Bordeaux et Toulouse, ont constaté des journalistes de l'AFP.À Bordeaux, la mobilisation a rassemblé 2 600 personnes, selon la préfecture, contre 4 500 samedi dernier. Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eaux et de gaz lacrymogènes tandis que des manifestants lançaient projectiles, pétards et engins d'artifice.Quelque 2 500 personnes ont manifesté à Toulouse, contre 4 500 samedi dernier, selon la préfecture de Haute-Garonne.800 personnes se sont rassemblées à Nantes, où plusieurs incidents violents ont eu lieu dont "des tirs de mortiers en direction des forces de l'ordre qui ont fait 5 blessés légers", selon la préfecture de Loire-Atlantique.Environ mille "gilets jaunes" ont manifesté à Lille, et une centaine de l’autre côté de la frontière belge, à Bruxelles.Vendredi soir, un pantin à l'effigie du président Emmanuel Macron avait été décapité lors d'une manifestation de "gilets jaunes" à Angoulême, un fait qui a été signalé au parquet d'Angoulême, d'après la préfecture de Charente.Depuis le pic du 17 novembre avec ses 282 000 manifestants recensés en France, la mobilisation a baissé selon les autorités : 166 000 le 24 novembre, 136 000 les 1er et 8 décembre et 66 000 le 15 décembre.Vendredi, le Parlement a donné son feu vert à des mesures d'urgence annoncées pour répondre à la mobilisation populaire : défiscalisation des heures supplémentaires, exonération élargie de hausse de CSG pour des retraités et possibilité pour les entreprises de verser une "prime exceptionnelle" de 1 000 euros, exonérée de toutes cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, pour leurs salariés rémunérés jusqu'à 3 600 euros.

AFP