"Gilets jaunes" : après les violences à Paris, l'hypothèse d'un retour de l'état d'urgence

Rédaction web avec AFP

Bertrand Cavallier, spécialiste du maintien de l'ordre et ancien commandant du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne), pointe une configuration "inédite et complexe" : un agrégat de manifestants de l'ultradroite et de l'ultragauche, de la délinquance d'opportunité, des "gilets jaunes" désireux d'en découdre au milieu d'une foule plus pacifique."Tant qu'on n'aura pas dissocié casseurs et 'gilets jaunes', il sera très difficile de pouvoir améliorer le dispositif", avance-t-il. "Vous pourrez avoir 1 000 policiers et gendarmes de plus, ça ne servira à rien".Attention aussi aux inégalités en terme de sécurité publique, prévient Guillaume Farde, co-auteur d'un rapport sur le maintien de l'ordre pour le think tank L'Hétairie, classé à gauche. "Pour sécuriser Paris, il y a de moins en moins de forces mobiles disponibles dans les territoires". La retenue des forces de l'ordre a en tout cas permis "la possibilité d'un dialogue politique", affirme Bertrand Cavallier soulignant que "le maintien de l'ordre n'est jamais une solution définitive."