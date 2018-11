"Gilets jaunes" : La Réunion secouée par une flambée de violences

Rédaction web avec AFP

Depuis samedi, des dizaines de véhicules ont été incendiés dans plusieurs villes, la plupart des poubelles brûlées. Une quinzaine de commerces ont été pillés et parfois incendiés par des émeutiers dont certains âgés de seulement 14 ans. "Bien sûr on ne peut pas cautionner la violence. Mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Dans certaines familles, les grands-parents, les parents, les grands frères et les grandes sœurs n'ont jamais travaillé. Beaucoup sont en échec scolaire. Tous vivent des minima sociaux. Que des gamins de 12 ans issus de ces familles soient sur les barrages, c'était couru d'avance", estime un représentant syndical. "Et puis il ne faut jamais oublier ces chiffres : 28% des actifs sont au chômage et 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté", ajoute-t-il.Selon Laurent, 23 ans, titulaire d'un master d'anglais et en recherche d'emploi, "c'est toute une réflexion sur le profond 'mal-vivre' de La Réunion qu'il faudrait mener". "On s'apercevrait que le mouvement des "gilets jaunes" et celui des émeutiers ont la même source : le sentiment d'être abandonnés", insiste-t-il.La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, qui soutient les "gilets jaunes", a jugé "essentiel de rétablir l'ordre" à La Réunion; mais aussi "d'entendre et de renouer le dialogue" avec "cette France des abandonnés qui ne s'expriment plus par le vote" et sont "tentés par le repli et l'expression populaire de la rue".