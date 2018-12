Gilets jaunes : Emmanuel Macron devrait s'exprimer lundi

Selon un bilan national provisoire de la direction générale de la santé, "179 personnes blessées ont été prises en charge sur tout le territoire par les équipes médicales des hôpitaux". "À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve", a tweeté en fin de soirée le président de la république, Emmanuel Macron.Le week-end dernier, les images de quartiers huppés de Paris en proie pendant des heures à la guérilla urbaine, avaient stupéfié en France comme à l'étranger et poussé les autorités à revoir leur stratégie de maintien de l'ordre.Pour l'ensemble du territoire, 89 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés, dont 8 000 à Paris appuyés par 14 "VBRG", véhicules blindés à roue de la gendarmerie déployés pour la première fois de leur histoire dans la capitale, sur les grands boulevards, avenue de Friedland, rue de Rivoli etc.Sur les Champs-Elysées, qui ont été relativement épargnés par la casse, un slogan a souvent retenti : "Macron démission !".Des pillages et incendies de voitures se sont produits dans la capitale, du fait de petits groupes de jeunes. Ces scènes, rapides et violentes, ont cette fois touché des rues plus éloignées des Champs-Elysées et des grands boulevards, où les magasins ont été fermés exceptionnellement pour cette journée."On est là pour réclamer plus de justice sociale. On ne cautionne pas la violence, mais on constate malheureusement d'un autre côté qu'il n'y a que les débordements qui poussent le gouvernement à réfléchir sur sa politique injuste qui creuse les inégalités et met nombre d'entre nous la tête sous l'eau", dénonce un magasinier de Bourges venu sur les Champs-Elysées.Depuis la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé la "violence" des autorités françaises. Quant à Donald Trump, il a critiqué une nouvelle fois samedi l'accord de Paris sur le climat, estimant que le mouvement des "gilets jaunes" en France était la preuve que cet accord "ne marche pas". Il a affirmé, sans preuves, que des manifestants scandaient "Nous voulons Trump".