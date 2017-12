Gestion des colis : une organisation extraordinaire

Rédaction web avec Naea Bennett

Ils agissent dans l'ombre, comme les lutins du père Noël. Les agents de l’office des postes et des télécommunications (OPT) travaillent d’arrache-pied à quelques jours des fêtes de fin d’année.Dans le gigantesque centre de tri située à Motu Uta, à Papeete, plus de 11 000 colis ont été gérés depuis le début du mois. En tout, 20 000 pièces sont attendues.Chaque année, l’OPT a mis en place une organisation spécifique pour faire face. Moana Pihatarioe, un agent, détaille :« Comme chaque année, à cette période, les envois sont multipliés par trois. Nous avons embauché quatre CDD en plus. Nous avons embauché plus de monde pour aller plus vite dans le traitement des envois. Ces personnes vont rester avec nous jusqu’à mi-janvier. La haute-saison s’étend d’octobre à février. »En période de fêtes, 6000 colis sont traités par semaine. Pour suivre le rythme, une autre alternative a été proposée par la direction de l’OPT : l’échange de métier.Kevin Gatata, employé des postes aux Tuamotu, est venu prêter main forte à ses collègues de Papeete :« Nous venons aider nos collègues et cela nous permet de voir autre chose aussi au lieu de rester tout le temps dans notre bureau. C’est aussi un dispositif qui améliore le service apporté à nos clients. »Lettres, vélo et jouets en tout genre : ils sont tous traités par les agents de l’OPT. Ces derniers sont épaulés dans leur tâche par les douaniers qui effectuent des contrôles ponctuels afin de déceler des produits prohibés. Ces interdits n’arriveront pas malheureusement, sous le sapin.