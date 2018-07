Gérald Darmanin promet des solutions pour remplacer la vedette Arafenua

Depuis l'incident de 2014, les services de douanes polynésiens se sont retrouvés amputés de leur moyen de surveillance maritime. Le ministre de l'Action et des comptes publics, en visite sur le territoire, est venu constater cette absence. Il a annoncé que des solutions seraient discutées en collaboration avec la Marine Nationale et le gouvernement de Polynésie, et ce dans les prochaines semaines.