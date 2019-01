Georges Puchon a pris ses fonctions à la Direction de l'Aviation Civile

C’est aux côtés de Jean-Christophe Bouissou, ministre en charge des transports insulaires que Georges Puchon a officiellement fait aujourd'hui son entrée à la tête de l’aviation civile en Polynésie française. La direction de l'aviation civile compte 216 agents relevant majoritairement du corps d'emplois des pompiers ou instructeurs pompiers d'aérodromes. Ce service gère 43 des 47 aérodromes répartis sur l'ensemble du territoire, pour garantir la continuité de la desserte aérienne même sur les destinations les plus enclavées.En présence de ses nouveaux collaborateurs, celui qui fut directeur du Port autonome doit donc désormais gérer 43 aérodromes répartis dans toute la Polynésie. Une mission qu’il connait bien puisque Georges Puchon a aussi été ministre en charge des transports insulaires : "Le Pays a beaucoup progressé et la direction de l'aviation civile (DAC) a pris de l'ampleur par rapport à l'époque où j'étais ministre des transports. (...) La mission est différente du Port Autonome qui est plus dans une démarche de gestion d'entreprise alors que la DAC fait partie des services du Pays et doit assurer des missions publiques, et assurer la sécurité aéroportuaire".