Généalogiste, médiateur foncier et agent de transcription : comment obtenir une carte professionnelle ?

Le généalogiste a pour rôle de réaliser, même à titre accessoire, pour le compte d’un tiers et moyennant rétribution, des recherches sur l’origine, les filiations et les alliances des personnes et la composition des familles.



Le médiateur foncier est celui choisi soit par les parties soit par le tribunal foncier qui accompagne dans le cadre d’un processus structuré, deux ou plusieurs parties qui tentent de parvenir à un accord, en dehors ou en parallèle d’une procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de tout ou partie de leurs différends dans un litige entrant dans le champ de compétence du tribunal foncier.



L’agent de transcription est celui, qui, d’une manière habituelle ou accessoire, réalise, pour le compte d’un tiers et moyennant rétribution, les démarches de toute nature tendant à la transcription de décisions judiciaires et le dépôt des bordereaux de ces transcriptions à la formalité de la publicité foncière. Concernant l’activité d’agent de transcription, il est à noter que la recette-conservation des hypothèques transcrit en moyenne 87 décisions judiciaires par an.