Gendarmerie nationale : les réservistes en formation

La formation est courte, mais intense. Pour connaître les bases du métier de gendarme, les stagiaires multiplient les heures d’entraînement. Objectif : devenir réserviste.



La formation mêle cours théoriques et pratiques. Ce mercredi matin, les stagiaires apprennent à interpeller et menotter un individu potentiellement dangereux. Les techniques nécessitent de connaître des gestes précis et les positions de sécurité, notamment avec une arme à la main. L’adjudant-chef Christophe Clesse, instructeur, précise : "Le thème que je leur ai donné aujourd’hui, c’est : un véhicule a été signalé volé ce matin, sur un braquage à main armée. S’il a été utilisé lors d’un braquage à main armée, il se peut que la personne à l’intérieur soit armée. Dans ce cas-là, on intervient en sécurité. Pour intervenir en sécurité, les gendarmes sortent leurs armes…"