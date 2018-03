Gaston Tong Sang condamné mais pas inéligible

Rédaction web

Cette condamnation, révélée par nos confrères de Radio 1, résulte de l’affaire des emplois fictifs des ministères de l’Agriculture et des Sports en 2008.Le maire de Bora Bora et ses deux ex-ministres ont été reconnu coupables d’avoir organisé des recrutements sans affectations et en surnombre dans les différents cabinets des ministères. A la barre lors de l'audience, l'ancien président s'était défendu en invoquant un "contexte politique difficile" Gaston Tong Sang a été condamné à un an de prison avec sursis et 2 millions de Fcfp d’amende, Fernand Roomataaroa à 8 mois de sursis et 1 million de Fcfp d’amende et Clarenntz Vernaudon à 6 mois de sursis et 500 000 Fcfp d’amende.Aucune peine d’inéligibilité n’a été prononcée. Malgré cela, Gaston Tong Sang va former un pourvoi en cassation, selon nos confrères de Radio 1.