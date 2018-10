Game-On du 8 au 12 octobre : on va danser

Chaque jour, du lundi au vendredi, 2 joueurs s’affrontent. Le gagnant a 2 choix : il décide de rester et s’oppose ainsi au prochain joueur, ou il s’arrête là et repart avec son lot. Un joueur ne peut dépasser 5 victoires d’affilée.



Cette semaine, on quitte les courses de rallye pour un tout autre univers : celui de la danse. Le but du jeu est de reproduire le plus fidèlement possible la chorégraphie avec une attention toute particulière à la synchronisation. Lundi 8 octobre, c'est Panda Dancer qui ouvre le bal sur une chanson de Dua Lipa. Il sera opposé à Tia.