Game-On du 29 octobre au 02 novembre : Battle de danse

Crédit photo : Phaze production



Chaque jour, du lundi au vendredi, 2 joueurs s’affrontent. Le gagnant a 2 choix : il décide de rester et s’oppose ainsi au prochain joueur, ou il s’arrête là et repart avec son lot. Un joueur ne peut dépasser 5 victoires d’affilée.



La semaine dernière Lara Mona est repartie après 5 victoires ! En fin de semaine nous découvrions Lolo qui s'est imposée pour son premier duel, ira t-elle au bout de ses 5 confrontations ? C'est parti pour une nouvelle semaine Just Dance dans Game-on !