Game-On du 26 au 30 novembre : duels de football

Crédit photo : Phaze production



Chaque jour, du lundi au vendredi, 2 joueurs s’affrontent. Le gagnant a 2 choix : il décide de rester et s’oppose ainsi au prochain joueur, ou il s’arrête là et repart avec son lot. Un joueur ne peut dépasser 5 victoires d’affilée.



Cette semaine, les gamers fans du ballon rond seront aux anges ! Toujours un jeu de football mais avec 2 nouveaux concurrents.

La semaine passée, Ariiura a gagné son 1er match contre Caramelos ! Va-t-il confirmer cette victoire et aller au bout des 5 victoires à la suite ?