Gala de boxe : Tautuarii Brillant perd aux points en Bretagne

Spectacle et haut niveau étaient au rendez-vous samedi dernier dans la salle de boxe Marcel Cerdan à Brest en métropole. À l’affiche du gala The First Round : cinq combats professionnels avec des combattants de renom et de niveau national.



Tautuarii Brillant, superwelter du club VBC d’Orléans, ambassadeur Air Tahiti Nui, s’est aligné en mi-moyen (-76 kilos) face à Mikail Vidalic de Lorient pour un combat en 6 rounds. Un adversaire affuté et au palmarès éloquent chez les amateurs et qui est en préparation pour la finale du Tournoi de France en pro chez les mi-moyens. Le défi étant donc de taille pour notre Tamarii Tahiti dont on connait la détermination.