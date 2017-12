Gabilou, au-delà de l’océan, l’Olympia

Crédit photo : Bleu Lagon Production



Les premiers rayons de soleil, viennent éclairer les paysages sauvages de la presqu’île de Tahiti, au bord de l’eau un homme vient prier dans un silence reposant, seul le bruit des vagues qui se brisent sur la barrière de corail se font entendre. Nous sommes chez Gabriel Lewis Laughlin, plus connu sous son nom d’artiste de John Gabilou. Ce matin, il vient invoquer les Dieux polynésiens, leur demander de le protéger, de l’aider, de l’accompagner dans son prochain voyage.



John Gabilou est une star dans le Pacifique, un chanteur reconnu, une des dernières icônes de ce temps ou Tahiti riait. Depuis plus de cinquante ans, il fait vivre la culture populaire polynésienne, celle des bringues et des chansons qui ont bercées plusieurs générations.



Dans quelques semaines, l’homme va toucher les étoiles, il se prépare à partir pour la Métropole afin de réaliser son rêve l’année de ses soixante dix ans. Dans quelques semaines, il sera la premier chanteur polynésien à avoir son nom à l’entrée de « l’Olympia » et cette fois-ci il ne sera pas l’artiste d’une quelconque première partie, comme il l’a pu l’être dans les années 70, avec Serge Lama, ou Charles Aznavour, ce jour là, cette scène mythique deviendra sienne devant plus de 2000 personnes.



Documentaire de Philippe Sintes. Bleu Production