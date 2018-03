Fritch: « Je veux une victoire dès le premier tour »

Sur le site de l’ancien hôpital de Mamao vendredi soir, des milliers de militants venus de toute la Polynésie s’étaient massés pour le congrès du Tapura Huiraatira.



Au cours d’un discours de plus d’une heure et demi, le président a défendu son bilan et galvanisé ses troupes. «Je veux une victoire dès le premier tour, le 22 avril » a-t-il martelé à plusieurs reprises.



Il a ensuite dévoilé la liste des 73 candidats (titulaires et suppléants) dans les huit sections.



Pas de grosses surprises dans les têtes de liste et les places supposées « éligibles ». Parmi les candidats d’ouverture, on retrouve notamment Teiva Manutahi, en onzième place dans la section 3 (Punaauia, Faa’a). Autre surprise la 11e place de René Temeharo qui a très peu de chance d’être élu.



Retrouvez la liste complète du Tapura ci-joint.



Bertrand Parent