Fret, passagers : les ferrys vers Moorea font le plein

Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai.

Des files d’attente sans fin et des tonnes de fret entreposées sur les quais. Ce vendredi, l’agitation est grande à la gare maritime de Papeete. Et pour cause. Le passage à l’année 2018 se fera sur un week-end de trois jours.De nombreuses personnes en profitent pour se rendre à Moorea. Les places sur les ferrys sont chères.Un coursier, pour sa part au travail, attend de pouvoir embarquer :« C’est difficile d’aller à Moorea aujourd’hui, tout est bouché. »Devant lui, une employée de la compagnie Aremiti place les véhicules prêts à embarquer. Une fois le feu vert reçu, elle les invite à entrer dans le bateau. Elle commente :« Il y a des véhicules un peu partout, cela nous demande une certaine organisation pour avoir un embarquement fluide. Depuis la semaine dernière, les ferries sont pleins. »Plus de 800 passagers ont pris le large depuis ce vendredi matin. Seules quelques places pour les véhicules sont encore disponibles du côté de l’Aremiti. Pour le Terevau, les bateaux sont complets depuis plusieurs semaines.Manutea Faura travaille pour la compagnie. En ces périodes de fêtes, le Terevau enregistre trois fois plus de marchandises qu’en période régulière.« Il y a les valises des touristes mais aussi tout le fret pour les magasins, les restaurants et les cadeaux. »Du monde est encore attendu ce samedi. Pour les retours, certains bateaux affichent complet. Les deux compagnies s’apprêtent à avoir une grosse journée mardi 2 janvier, surtout si le beau temps se poursuit.