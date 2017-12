Fret aérien : des milliers de cadeaux dans le ciel polynésien

Chaque matin dès 4 heures, le service fret d’Air Tahiti est pris d’assaut : "Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Les files ne désemplissent pas, les comptoirs ne se vident pas. Et ce sera comme ça jusqu'à Noël" indique Moana Estall, chef du service de fret d'Air Tahiti.



"On envoie des cadeaux pour les enfants" lance une résidente de Tahiti. "Un collier, un coffret, des chocolats pour les petits" ajoute une autre. "Des bonbons, des ballons, et tout ce qui fait plaisir aux enfants pour Noël", conclut une habitante des Tuamotu.



Avec les années, les cadeaux deviennent de plus en plus volumineux : "Beaucoup de télés! Elles deviennent de plus en plus grandes... difficile pour nous de charger dans les avions car nos soutes, à nous, ne grossissent pas!", commente Moana Estall.

"Hier, on a envoyé une machine à laver à Tubuai" lance une employée de la compagnie aérienne.

"J'envoie un groupe électrogène à Hao. Celui de mes enfants est tombé en panne, ils m'ont appelé hier!" explique un père de famille.



Plusieurs règles sont à respecter lorsque l’on envoie du fret aérien dans les îles… sécuriser le matériel et la nourriture pour éviter la casse ou les débordements…

Certains objets sont tout simplement prohibés.

"Cette année on a autorisé le parfum, mais ce qui nous pose principalement problème, ce sont les piles au lithium", précise le chef du service du fret. "On essaie de sécuriser pour éviter les incidents. Ces dernières années, on a du matériel qui s'est enflammé sans raisons. Ordinateurs, vinis..."



Il sera la star des tables polynésiennes cette année : le litchi est la denrée la plus transportée... "Au départ de Papeete, on a eu deux vols spéciaux pour Tubuai. Cette année, on a eu énormément de litchis. Hier soir, j'ai eu deux fois 6,2 tonnes en provenance de Tubuai, et dans chaque avion, on a deux tonnes..." confie Moana Estall.



L’an prochain, l’attente devrait s’organiser dans des conditions plus agréables : le service fret va déménager dans un local plus grand et climatisé.

Laure Philiber