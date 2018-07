French Bee : les vols reprogrammés, les passagers exaspérés

Rédaction web avec Sophie Guébel et Brandy Tevero

Des mines tirées et des voix fatiguées : les passagers de French bee à destination de Papeete ont attendu plus de 15 heures à l’aéroport de San Francisco avant d’être pris en charge. Arrivés en fin de journée aux Etats-Unis, ils ont embarqué pour leur vol à destination de Papeete quelques heures plus tard. Au bout de quatre heures dans l’avion, ils sont descendus de l’avion. Caroline, une passagère, indique : " On nous a dit qu’il y avait un problème technique. On a attendu quatre heures et tout ça sans repas… "Plusieurs passagers indiquent qu’ils ont été baladés entre plusieurs terminaux avant de récupérer les bagages. Là, ils ont attendu à nouveau dans un restaurant. "On a attendu 15 heures avant de savoir si on allait aller à l’hôtel ou pas…" Gauthier, un autre passager, souffle : "15 heures d’attente, ça fait long."Du côté de la compagnie, la communication reste difficile. Nos nombreuses demandes d’interviews sont restées vaines. L’attachée de presse de French Bee a envoyé ce lundi un très court communiqué dans lequel il était indiqué que tous les passagers étaient pris en charge et informés en temps et en heure. Florence, maman d’un passager, est exaspérée. " J’ai appelé French Bee car je ne voyais plus le vol sur les traceurs à San Francisco. On m’a dit de ne m’inquiéter, que le vol était bien parti. […] Je trouve qu’il y a un manque de respect vis-à-vis des passagers qui est indéniable…"D’après la dernière mise à jour , le site web de la compagnie indique les passagers bloqués à San Francisco devraient arriver à Papeete à 1h20 le 3 juillet. Le vol Papeete-San Francisco, prévu le 2 juillet à 7 heures a été reprogrammé pour un départ à 3h20 le même jour.