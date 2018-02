French Bee lance un Tahiti - San Francisco à 19 971 Fcfp

Voici les tarifs d'appel en basse saison :• Tarif Basic : en Eco, sans bagage en soute ni repas inclus (mais disponible en option payante) :- aller simple : 19 971 XPF- aller retour : 39 831 XPF• Tarif Smart : en Eco, avec bagage en soute et repas inclus :- aller simple : 24 771 XPF- aller retour : 49 971 XPF• Tarif Premium :- aller simple : 69 071 XPF- aller retour : 138 031 XPFCes prix sont très en dessous des tarifs actuels que l'on connaît entre Tahiti et Los Angeles. La baisse est, selon les calculs d'Aviation Geeks, de l'ordre de 40%.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de la compagnie French Bee : https://pf.frenchbee.com/fr

Laure Philiber