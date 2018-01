France : la Seine poursuit sa crue, les autorités appellent à la "vigilance"

"Le niveau de la Seine connaît une nouvelle hausse, atteignant aujourd'hui (ce lundi) 4,48 mètres lundi à 13 heures à l'échelle du pont d'Austerlitz", a indiqué la préfecture dans un communiqué."La crue devrait se poursuivre pour atteindre une cote pouvant se situer entre 5,10 mètres et 5,40 mètres mercredi", a-t-elle poursuivi, s'attendant ensuite à une "progression supplémentaire de la crue".L'ensemble des départements d'Ile-de-France, à l'exception de l'Essonne, ont été placés lundi en vigilance orange inondation en raison de fortes crues, selon Météo France. Lors de la crue du printemps 2016, la Seine avait atteint 6,10 mètres.Le préfet de police Michel Delpuech "recommande aux Franciliens la plus grande vigilance à proximité des cours d'eau".La préfecture conseille aussi d'"éviter de stocker des objets précieux ainsi que du matériel électrique dans les caves et autres lieux d'habitation situés en sous-sol".A Paris, la circulation est interdite au niveau du tunnel des Tuileries, entre le Pont du Garigliano et le Pont de Bir-Hakeim et la place Valhubert. Les voies sur berges piétonnes ont été fermées.La Brigade fluviale sensibilise les personnes habitant des péniches, et des maraudes auprès des personnes sans domicile sont effectuées.

AFP