France : des pluies verglaçantes et de la neige

23 départements français sont placés en vigilance orange. L'ouest des Hauts-de-France subissait en milieu de nuit " quelques faibles et éparses précipitations verglaçantes ", selon Météo France.

Les pluies " resteront faibles " mais "verglaçantes", prévient le service météorologique.

Dans le Sud, la tendance était à la nette amélioration avec un redoux spectaculaire.Jeudi, en milieu d'après-midi, tous les passagers de véhicules bloqués depuis la veille dans l'Hérault sur les autoroutes A75 et A9, aux environs de Montpellier, avaient été évacués: ils ont pu reprendre la route dans la majorité des cas. D'autres ont été pris en charge par des autocars et conduits jusqu'à un centre d'exploitation de Vinci Autoroutes. Des points de passage avaient été ouverts pour permettre aux véhicules de passer sur le terre-plein central de l'autoroute et de circuler dans l'autre sens.

L'A9 a été rouverte a tous les véhicules dans les deux sens de circulation, a annoncé dans la soirée Bison futé.

Sur l'autoroute A750, l'axe qui relie Montpellier à la A75 (Béziers-Clermont-Ferrand), la circulation a également été rétablie en début de soirée.

Toutefois, près de 240 personnes devaient être accueillis dans la nuit de jeudi à vendredi dans les quatre équipements mis à disposition pour les naufragés de la route par la Ville de Montpellier.Jeudi, en milieu d'après-midi, tous les passagers de véhicules bloqués depuis la veille dans l'Hérault sur les autoroutes A75 et A9, aux environs de Montpellier, avaient été évacués: ils ont pu reprendre la route dans la majorité des cas. D'autres ont été pris en charge par des autocars et conduits jusqu'à un centre d'exploitation de Vinci Autoroutes. Des points de passage avaient été ouverts pour permettre aux véhicules de passer sur le terre-plein central de l'autoroute et de circuler dans l'autre sens.

L'A9 a été rouverte a tous les véhicules dans les deux sens de circulation, a annoncé dans la soirée Bison futé.

Sur l'autoroute A750, l'axe qui relie Montpellier à la A75 (Béziers-Clermont-Ferrand), la circulation a également été rétablie en début de soirée.

Toutefois, près de 240 personnes devaient être accueillis dans la nuit de jeudi à vendredi dans les quatre équipements mis à disposition pour les naufragés de la route par la Ville de Montpellier.Dans le reste de l'Europe, l'Irlande et la Grande Bretagne ont subi jeudi de plein fouet le froid et la neige, qui ont causé jusqu'ici la mort d'une soixantaine de personnes.