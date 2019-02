Fou Youn Ha

Pour 2 personnes



Ingrédients :



¼ chou

1 carotte

4 oeufs

80g de poulet prédécoupé

Oignons verts

Ail

Oignon

Huile de sésame

1 saucisse chinoise

Sauce soja

Sel, poivre



Préparation :



Taillez tous les ingrédients en morceaux de taille moyenne.

Mélangez les oeufs en omelette.

Dans une poêle, faites revenir l’ail, l’oignon, le chou, les carottes et le poulet.

Assaisonnez de sel, de poivre et de sauce soja puis terminez avec les oeufs.

Mélangez bien, faites cuire quelques minutes et terminez avec de l’oignon vert taillé finement.