Fortes pluies : vigilance jaune pour la Société et une partie des Tuamotu

Le temps devrait s'améliorer entre dimanche et lundi, selon le dernier bulletin de Météo France. Les prévisionnistes ont placé les îles du Vent en vigilance jaune pour les orages et les fortes pluies, qui auparavant étaient en vigilance orange.La vigilance jaune est toujours en cours pour les Raromatai et une partie des Tuamotu ( sud et ouest).Selon Météo France :" Les foyers orageux se sont manifester aujourd'hui au Sud des îles favorisant les accalmies qui devraient gagner du terrain en s'élargissant en cours de nuit. Elles se confirment lundi matin, annonçant la nette amélioration toujours attendue pour lundi. "