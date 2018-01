Fortes pluies : la baignade interdite à Arue

Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

Baignade interdite à Arue depuis ce vendredi. En raison des fortes pluies et de la vigilance orange, le maire de la commune n’a pas souhaité prendre de risque. Il a décidé de publier un arrêté qui interdit la baignade sur tous les sites propices de la ville jusqu’à nouvel ordre.Teva Desperiers, conseiller délégué à la sécurité de la commune, explique :« Nous avons préféré prendre cet arrêté car nous nous sommes rendus compte que lorsque les muto’i interviennent on ne les écoute pas, ça devient problématique s’il faut envoyer des secours derrière. »Avec les pluies, les rivières ont gonflé. L’eau a emmené dans son élan de nombreux déchets qui se retrouvent dans la mer et qui peuvent engendrer du danger pour les baigneurs et les surfeurs : blessures ou maladies.Un arrêté de ce type avait déjà été pris par la mairie en janvier 2017, lors des grosses intempéries. Les quelques personnes qui s’étaient risquées à braver l’interdit avaient écopé d’une amende de 1300 francs. Le conseiller délégué continue :« On prend nos responsabilités. Bien sûr, s’il faut intervenir, on le fera, mais on préfère cadrer les choses parce que l’on se rend compte qu’il y a des risques pour nos administrés. »Les policiers municipaux effectuent des rondes plusieurs fois par jour pour s’assurer du respect de l’arrêté.Alain Mari, adjoint au chef de la police municipale, décrit :« Nous avons vu des gens qui surfaient au loin ; malheureusement, nous n’avons pas pu les interpeller mais quand les gens sont autour de la plage, on y arrive. »Jusqu’à ce samedi matin, aucun incident n’était à déplorer. Il semblerait que l’arrêté soit en grande partie respecté. Il ne reste plus qu’à attendre que le lagon retrouve sa belle couleur et que les pluies cessent pour que l’interdiction soit levée.