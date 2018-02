Fortes pluies, inondations : Météo France appelle à la vigilance

Rédaction web

La pluie a redoublé d'intensité. Ce vendredi matin, des rues et habitations étaient une nouvelle fois inondées. La page Kim Fa Tahiti a publié des photos de la Papeava sortie de son lit.Météo France a publié un communiqué. Jeudi soir la vigilance avait été levée. Ce vendredi, les îles du Vent, îles Sous-le-Vent, et les Australes sont de nouveau en jaune.Dans la nuit de jeudi à vendredi, des cumuls ont été relevés sur les côtes nord de Tahiti, de l’ordre de 60 L/m² en 12h, annonce Météo France. Cette situation impactant Tahiti et Moorea devrait continuer toute la journée avec de fortes averses possibles sur les côtes nord.Les prévisionnistes annoncent une accalmie samedi, qui devrait se confirmer avant une nouvelle dégradation dimanche. Météo-France appelle donc la population à la prudence et surveille avec attention l’évolution de cette situation.Dans un communiqué, le haut-commissariat rappelle une nouvelle fois les recommandations de sécurité :ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;limiter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.