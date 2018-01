Fortes pluies : des cumuls relevés supérieurs à 240 L/m²

Rédaction web

La semaine dernière, une dépression a traversé le territoire, passant entre les îles de la Société et les Australes. Les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent ont été les plus touchées Les cumuls de pluies relevés sur ces 4 jours sont importants aux Iles du Vent, plus précisément sur les côtes nord de Tahiti et Moorea. Les cumuls relevés sont supérieurs à 240 L/m² sur les côtes exposées note Météo France. Par exemple, 241 L/m² ont été relevés à Temae, 251 L/m² à Faa’a, 300 L/m² à Mahina, 390 L/m² à Arue et 440 L/m² à Pirae. En revanche, la Presqu’île et les côtes Est ont été relativement épargnées.Les 4 et 5 janvier, ce sont les Iles Sous-le-Vent qui ont été les premières impactées par les pluies. A Bora-Bora et à Raiatea, il est tombé respectivement 63 L/m² et 72 L/m² entre le jeudi après-midi et le vendredi midi. Sur Tahiti et Moorea, il est tombé plus de 60 L/m² en 3 heures à Vairao, 88 L/m² en 12 heures à Mahina.Les 6 et 7 janvier, après une petite période d’accalmie, un nouvel épisode de fortes pluies associé à des orages a touché les Iles du Vent. La zone urbaine de Tahiti a été touchée par une activité orageuse importante. Les pluies l’accompagnant ont été fortes avec plus de 100 L/m² recueillis durant l’événement sur la zone urbaine, souligne Météo France.Si beaucoup d'habitants se sont retrouvés inondés, Météo France note que les pluies ont été moins importantes qu'à la même période l'année dernière.