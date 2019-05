Forte pluie : inondations récurrentes à Tautira

Dimanche et lundi matin, Météo France avait placé Tahiti et Moorea en vigilance orange pour les fortes pluies. La vigilance est depuis repassée au jaune. Mais certains quartiers gardent les traces de l'averse qui a frappé Tahiti.



À chaque forte pluie, les habitants de la Rue du marais à Tautira se retrouvent dans l’eau. Et depuis plusieurs années, cette situation n’a jamais évolué. "On sait que quand il pleut, ce sera inondé chez nous. C'est automatique, nous dit Yacinthe, habitante du quartier. À la maison on est obligés de tout mettre en hauteur, on ne dort pas. J'ai de la chance d'avoir ma belle-mère donc je vais chez elle avec les enfants, mais tous les autres restent ici. C'est fiu. À chaque fois qu'il pleut, on attend que l'eau monte ou que ça s'arrête."