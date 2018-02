Formation professionnelle en Nouvelle-Zélande : les bourses sont ouvertes

D'après communiqué

Pour partir se former à un métier en Nouvelle-Zélande, c’est maintenant. Depuis 1998, le pays dispose d’un programme de bourse de formation professionnelle, la bourse NZ. Elle permet aux Polynésiens de suivre une formation d’un an en Nouvelle-Zélande. Objectif : acquérir de nouvelles compétences professionnelles et un meilleur niveau en anglais.La bourse du gouvernement couvre les frais d’études, les frais d’hébergement en famille d’accueil, le billet d’avion, les frais de visa et la couverture médicale.Sur toute la durée de la formation, le boursier perçoit une allocation financière, versée tous les quinze jours, pour ses dépenses en transports publics, activités culturelles et autres. Le lieu d’étude et le programme de formation sont décidés par une agence de placement néo-zélandaise qui assurera le tutorat pédagogique du futur étudiant.Pour obtenir cette bourse, le demandeur doit être natif de Polynésie ou y avoir effectué ses études secondaires. Un bon niveau d’anglais est aussi nécessaire. Le projet professionnel du demandeur doit être en adéquation avec les secteurs prioritaires du fenua.Entre 2011 et 2017, 27 bourses ont été octroyées à des Polynésiens dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, du business et marketing, de la communication, de la culture et de l’artisanat.