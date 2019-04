Flore Hani remporte un tournoi de jiu jitsu nogi en Californie

Intégrée à la team professionnelle de Colin Oyama, elle a décroché la première place dans sa catégorie. "C'était une bonne expérience et les deux combats m'ont paru très simple du fait de m'être entraînée tous les jours en nogi depuis plus d'un mois avec des gens d'un niveau bien supérieur au mien. Travailler en dehors de sa zone de confort pousse à progresser", raconte la sportive sur sa page Facebook. Hani a remporté la première manche aux points et la deuxième avec un "Americana", technique de soumission.Prochain objectif pour la championne : participer à un combat de MMA. Mais trouver des combattantes femmes est parfois difficile. Son coach et elle espèrent un combat ce mois ci.