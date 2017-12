Flash va-t-il arrêter Zoom?

Episode n°17 Fash-back

Après avoir découvert que Zoom est en réalité Jay Garrick, Barry est plus déterminé que jamais à l’arrêter. Pour cela il décide de remonter le temps pour s’entretenir avec l’ancien Wells, alias Thawne. Seul lui est capable de lui enseigner comment devenir plus rapide. Mais le voyage est risqué. Barry ne doit ni être démasqué, ni affecter la ligne du temps. De son côté, Iris essaie d’avancer dans sa vie sentimentale, un an après la mort d’Eddie.



Episode n°18 L'affrontement

Étant enfant, Barry a été recueilli par Joe suite au meurtre de sa mère, alors que Jay Garrick a vu son père assassiner sa mère et a été placé dans un orphelinat. Aujourd’hui Flash est plus rapide que Zoom et veut à tout prix le vaincre. Le seul moyen de retourner sur Terre Deux est d’utiliser les vibes de Cisco. Par ailleurs, Wally ne peut plus payer sa chambre au campus universitaire et doit déménager.