Flash : un héros sans pouvoirs

Episode n°19 Un héros ordinaire

Caitlin, littéralement emprisonnée par l’amour de Jay, rencontre Killer Frost et le mystérieux prisonnier sur Terre Deux. Wells a fini par retrouver sa fille Jesse afin de la protéger de Zoom qui peut voyager d’une Terre à l’autre comme bon lui semble. Mais elle refuse de le voir et Wells est capturé par un nouveau méta-humain, Griffin Grey... Après avoir perdu sa vitesse, Flash rencontre Wally car ce dernier veut le remercier en personne.



Episode n°20 Rupture

Barry et Cisco font équipe en utilisant un hologramme de Flash dans les rues de Central City pour arrêter les criminels. Mais Wells veut recréer une explosion contrôlée de l’accélérateur de particules pour permettre à Barry de récupérer ses pouvoirs, contre l’avis de son père Henry. Zoom revient pour conquérir Terre Un. Après une vision de son frère Dante, Cisco a un mauvais pressentiment et veut le revoir.