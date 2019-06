Flash contre Magenta et Mirror Master

DRLe premier rendez-vous de Barry et Iris est interrompu par une nouvelle méta. Frankie, une jeune fille en famille d'accueil, est devenue Magenta, grâce à docteur Alchemy. Magenta veut à tout prix se venger du mal que son père adoptif lui a fait subir et terrorise toute la ville. Jesse et Harry sont de retour pour tester les pouvoirs supersoniques de Jesse, attisant la jalousie de Wally.Harry désapprouve l'utilisation des pouvoirs de Jesse car il craint pour sa sécuritéMirror Master, un nouveau méta-humain, est à la recherche de Snart. La formation supersonique de Jesse est interrompue par cette mission. Mirror Master et son ancienne partenaire, Top, se confrontent à Barry et Jesse. Mais l'inexpérience de Jesse a de sérieuses répercussions sur le reste de l'équipe Flash