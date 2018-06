Fitness : Jessica Laudes se prépare pour l'Olympia amateur Las Vegas

Manon Della-Maggiora

Jessica n'a pas toujours été une grande sportive. La jeune femme est née en Polynésie, mais elle a passé une grande partie de sa vie en Nouvelle-Calédonie. Elle est revenue vivre à Tahiti en 2012 et y a rencontré son compagnon. C'est lui qui lui a donné envie de se mettre au fitness. "Avant ça je ne faisais pas du tout de sport. Courir, il ne fallait pas m'en parler", raconte-t-elle.Rapidement, elle adopte cette nouvelle activité : "J'ai accroché de suite, mais je n'avais pas d'objectif réel. J'y allais pour m'entraîner comme ça." En 2015, elle donne naissance à son fils et arrête le sport intensif pendant plusieurs mois.Puis, elle décide de s'y remettre, et pas à moitié : elle participe au concours de Miss Bikini fitness. La préparation est épuisante, elle y met toute son énergie. Au final, ses efforts sont récompensés : elle termine sur le podium, 2e derrière Anaelle Lopez.Mais l'expérience a été vraiment éprouvante. Elle décide de faire une pause : "J'ai arrêté la salle pendant un an. C'était tellement intense que ça m'a presque dégoûtée", confie la jeune femme.Jessica n'a repris le chemin de la salle de sport que l'an dernier. En mars, elle a participé avec d'autres Polynésiens, a une compétition en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, elle se prépare pour un autre challenge de haut niveau : l'IFBB Olympia amateur qui aura lieu en septembre à Las Vegas.Jessica a déjà commencé à s'entraîner. Elle a également changé son régime alimentaire en prévision du concours : "C'est entraînement tous les jours, une diet suivie à la lettre, pas de chocolat, pas de dessert pendant des mois. Plus on approche de la date, plus ça se resserre. C'est assez mental quand même."Et en concours, il ne s'agit pas seulement d'être musclée : "En catégorie bikini, il faut être tonique, ferme, avoir une certaine musculature, être sèche... Avoir une certaine assurance, comme on passe en maillot."L'Olympia amateur aura lieu les 12 et 13 septembre à Las Vegas. Jessica sera face à des athlètes venus des quatre coins du monde.