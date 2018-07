Finale de la Coupe du monde : la Polynésie en ébullition

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Pour ceux qui souhaitent partager leurs émotions avec plus de monde, un écran géant est prévu à Vaiete. Si le temps ne joue pas les trouble-fêtes, la place pourra accueillir le public plusieurs minutes avant le début du match. Edouard Fritch, le président du Pays, s'est déplacé sur les lieux ce samedi après-midi pour vérifier les installations. Il explique : "La France se retrouve en finale, nous avons pensé, avec le maire de Papeete, faire une projection en public. Cette fan zone est ouverte à tout l monde. Je pense que c’est indispensable que l’on puisse se retrouver et puis suivre ensemble, et puis, applaudir ensemble ou pleurer ensemble…"Le président de la Polynésie française croit dur en une victoire de la France. Son pronostic : 1-0 pour les Bleus. Pour assister au match, le président prévient : "Il faut venir avec son parapluie, au cas où..."A Paea aussi, la mairie a prévu d’installer un écran géant dans la salle Manu iti. Maeva Graffe, conseillère municipale se réjouit : "Depuis 2006, nous n’avions pas eu de finale ! C’est un événement mondial… La commune a souhaité ouvrir cette salle au public pour que tout le monde partage cette passion. Il faut penser aussi que certaines familles n’ont pas la télé. C’est une occasion pour eux d’en avoir plein la vue et plein les oreilles…" La salle sera ouverte dès 4 heures.Alors 3-0 ou plus ? Réponse dimanche matin. Si l’équipe de France ne gagne pas, elle aura au moins permis de rassembler des centaines de personnes.