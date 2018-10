Fin du Roxy Pro pour Vahine Fierro

.

Clap de fin pour la jeune Polynésienne de 18 ans en compétition sur la neuvième des dix étapes du World Champion Tour (WCT), le Roxy Pro 2018, où elle avait obtenu sa "Wild Card" . Organisée jusqu'au 14 octobre à Hossegor en France, la compétition réunit l'élite du surf féminin professionnel.Après s'être qualifiée pour le troisième tour en réussissant l'exploit d'éliminerla numéro 5 mondiale, Caroline Marks, Vahine Fierro affrontait la Hawaïenne Carissa Moore, et la Française Johanne Defay, 6e mondiale, dans le heat 1. Avec une note de 9,40, elle a terminé troisième de la manche et n'a pas donc été qualifiée pour les quarts de finale. "Carissa et Johanne ont été vraiment puissantes. Je n'ai pas réussi à avoir les bonnes vagues. Même si je me suis bien amusée, je suis très déçue. J'aurais vraiment voulu aller plus loin. Je voulais vraiment plus mais c'est comme ça, c'est la compétition, c'est le plus haut niveau. Je vais maintenant me préparer pour l'Australie pour le dernier QS 6 000" a déclaré Vahine rapporte Surf Session La compétition devrait reprendre ce vendredi 12 octobre.