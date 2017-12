Fin de la vigilance orange pour Tahiti et Moorea

Les prévisions par archipel valable jusqu’au 27 décembre



ILES SOUS LE VENT :

TAHITI ET MOOREA :

MARQUISES :

TUAMOTU ET GAMBIER :

AUSTRALES :

COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI :

« Le ciel reste couvert et des épisodes pluvieux sont encore attendus entre les périodes d'accalmie », annonce le dernier bulletin météorologique de météo France en Polynésie La vigilance orange sur Tahiti et Moorea a été levée. Elles restent néanmoins placées en vigilance jaune, comme les îles Sous-le-Vent et une partie des Tuamotu.Le mauvais temps devrait perdurer jusqu’à mercredi où « le ciel reste chargé. »La grisaille reste de mise mardi et mercredi et averses et accalmies se succèdent. Les averses pourront être localement fortes mardi vers la mi-journée, en particulier du côté de Bora Bora.Vent d'Ouest à Nord-Ouest faible à modéré.Mer peu agitée à agitée. Houle de secteur Sud autour d'1 mètre mardi, s'amplifiant à 1 mètre 50 mercredi.Le ciel reste chargé les deux jours avec des averses alternant avec des périodes d'accalmie. Les averses gagnent temporairement en intensité mardi vers la mi-journée et pourront alors être accompagnées d'un coup de tonnerre. Températures extrêmes prévues : 24 et 29 degrés Celsius.Vent d'Ouest à Nord-Ouest faible à modéré.Mer peu agitée à agitée. Houle de secteur Sud autour d'1 mètre mardi, s'amplifiant à 1 mètre 50 mercredi.Mardi et mercredi, le soleil prédomine.Vent modéré de Nord-Est.Mer agitée. Arrivée mercredi d'une nouvelle houle longue de Nord-Ouest d'1 mètre.Mardi, un axe pluvieux s'étire du Nord-Ouest Tuamotu aux Gambier. Il est particulièrement actif entre Hereheretue et Tematangi et génère quelques grains isolés. Au delà de cet axe, le ciel est parfois voilé. Mercredi, les pluies continuent de Makatea à Rikitea. Par ailleurs, des passages nuageux porteurs d'averses sont attendus vers Takaroa.Vent faible de Nord-Est vers Napuka et Puka Puka, et modéré de Nord à Nord-Ouest ailleurs. Rafales à 60 sous grains.Mer peu agitée à agitée. Houle de Sud-Ouest d'1 mètre mardi, s'amplifiant à 1 mètre/1 mètre 50 mercredi.Mardi et mercredi, le soleil prédomine.Vent faible d'Ouest à Sud-Ouest.Mer peu agitée. Houle de Sud-Ouest d'1 mètre 50 à 2 mètres mardi, s'amortissant à environ 1 mètre 50 mercredi en tournant au secteur Sud.Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Vent d'Ouest à Nord-Ouest 10 noeuds. Mer peu agitée à agitée. Houle de Sud à Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50.