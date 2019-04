Fin de la grève à Toa Moorea

Mardi 12 février, le syndicat O Oe To Oe Rima avait déposé un préavis de grève au magasin Toa Moorea (Champion) et comptait 9 points de revendication. Le préavis mettait notamment en cause la direction pour non-respect du droit syndical, discrimination auprès des cadres et licenciement abusif d’un employé. Le syndicat dénonçait également la suppression sans préavis par la DRH des avantages acquis des enseignes Champion et Carrefour, problème qui concerne également Toa Moorea, qui fait toujours partie du groupe.



Mais ce lundi matin, un protocole d’accord de fin de conflit a été signé à la direction du travail entre les grévistes de champion Moorea et la direction de l’établissement. Ce protocole vient mettre donc fin à 7 semaines de grève. La reprise du travail se fera ce mercredi 10 avril, la direction de champion Moorea se félicite car aucune des revendications du syndicat n’ont été acceptées.