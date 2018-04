Fidji se prépare à l'arrivée d'un nouveau cyclone : Keni

Rédaction web

Un cyclone tropical se dirige vers l'archipel de Fidji. Nommé Keni, il se trouvait ce dimanche à environ 760 kilomètres au Nord-Ouest de Nadi selon l' agence météorologique fidjienne . Keni est pour l'instant un cyclone de catégorie 1 mais devrait s'intensifier et passer en catégorie 2 dans les prochaines 24 heures.L'archipel se prépare à des inondations. Toutes les écoles ont été fermées et mises à disposition comme centre d'évacuation selon Radio New Zealand . La compagnie locale, Fiji Airways, a annoncé l'annulation de plusieurs vols.Le week-end dernier c'est le cyclone Josie qui a frappé Fidji, faisant 6 morts selon le dernier bilan. Depuis, la pluie n'a pas cessé. 800 personnes sont encore dans des centres d'évacuation. Ce week-end, les intempéries ont fait 2 autres morts et un disparu.Elles ont causé des dégâts matériels mais aussi sur les cultures et l'eau.