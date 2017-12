Fêtes de fin d’année : cinq conseils pour éviter le drame avec ses animaux

1 : bien sécuriser sa maison

2 : ne pas donner la nourriture





3 : faire attention au bruit



4 : être à l’écoute



5 : se rendre chez le vétérinaire

Les associations de protection et de défense des animaux Eimeo Animara et Ia maita’i te animara ont distillé des précieux conseils pour les propriétaires des animaux.Dans l’effervescence de la fête, les choses simples sont parfois oubliées. Les soirs de réveillon, quand il y a des animaux, il faut veiller à bien sécuriser sa maison. Fermez le portail et vérifiez qu’il n’y a pas de trous dans la clôture par lequel un animal pourrait s’échapper.Les fêtes sont souvent l’occasion de ravir nos papilles et aussi, parfois, de tomber dans l’excès. Si le corps humain peut s’en remettre plus ou moins rapidement, ce n’est pas la même chose pour les chiens et les chats. A Noël comme au nouvel an, mieux vaut éviter de leur donner du foie gras, du chocolat, des oignons, des raisons et bien d’autres aliments…. Surtout, ne pas leur donner les restes et éviter de leur mettre les os dans la gamelle. Ce pourrait être fatal.Qui dit fête dit souvent feux d’artifice. Agréables à regarder, pour les animaux de compagnie, ils peuvent vite devenir un enfer. Si vous êtes absents de la maison, il est possible de prévoir d'administrer un léger calmant plusieurs heures avant le début des festivités à son chien. Ces médicaments sont en vente chez les vétérinaires. Autre possibilité : enfermer son chien dans une pièce de la maison avec un peu de musique en fond sonore. Si vous l'attachez, il est conseillé de ne pas le faire avec un collier. Les associations de défense des animaux préconisent de préférer un harnais à un collier.Si vous restez à la maison quand les feux d’artifice sont tirés, il est conseillé d’être à l’écoute de son animal. S’il a peur, il ne faut surtout pas le fâcher. Au contraire, essayez de le rassurer ou envoyez le dans sa corbeille. Si cela ne fonctionne pas, laissez-le se cacher à un endroit.En cas de problème, il ne faut pas hésiter à appeler la clinique vétérinaire de garde ou s’y rendre directement. Le service est assuré même pendant les fêtes.