Fête du sport : une journée de découverte pour les enfants défavorisés de Faa'a

Rédaction web avec Olivier Huc

À cette occasion, le comité olympique de Polynésie (COPF) a organisé une journée de découverte sportive auprès d’enfants issues de quartiers sociaux, le tout encadré par des athlètes qui participeront aux jeux du pacifique.L'objectif c'est d'abord de "sensibiliser aux Jeux de 2024, explique Louis Provost, président du COPF. Ensuite, par la fête du sport, on permet à des enfants qui n'ont pas l'habitude d'être sur des terrains de sports, de découvrir des disciplines. Et peut-être qu'un jour ils feront partie des sélections. Ils vont trouver peut-être un engouement dans une discipline particulière et se mettre dedans et être en sélection de Tahiti pourquoi pas."Les enfants viennent des quartiers sociaux de Faa'a. "Nous avons sollicité nombre de communes et Faa'a a répondu à l'appel lancé par le comité olympique. Je suis satisfait."Cette initiative aura lieu tous les ans jusqu’en 2024, date des Jeux olympiques à Paris.