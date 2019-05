Fête des mères : de l'artisanat, des idées cadeaux à la Presqu'île

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Le centre Ueue Te Aroha de Afaahiti organise une exposition-vente artisanale en l’honneur des mamans. "Il a des confections de paniers, de bijoux... des draps pour enfants, des sets de table... Tous ces produits-là sont réalisés ici dans l'établissement. Nos mamans d'ici, elles aiment tout ce qui est panier, pae'ore... elles aiment aussi habiller leur maison avec des draps, des nappes, des paréos... On adapte en fonction des événements" explique Maimiti Fanaura, responsable éducative du centre.Les auteurs de ces ouvrages font partie de l’association des personnes handicapées de la Presqu’île : Taatira Huma Tahiti Iti. "Notre centre accueille les personnes en situation de handicap adultes. On les accueille à partir de 20 ans et plus. Nous avons deux structures séparées : la structure éducative qui accueille des personnes qui ont une allocation adulte handicapé, et la structure de travail qui accueille des stagiaires qui sont reconnus par la COTOREP en tant que travailleurs handicapés. Ces personnes, avant d'arriver au centre, elles ont déjà un vécu, une expérience professionnelle, avant le handicap. Donc une fois qu'elles ont eu le handicap, elles se sont présentées à notre établissement et elles essaient d'apporter un peu leur savoir-faire aussi" ajoute Maimiti Fanaura.Pour la fête des mères, vous pourrez encore visiter le centre Ueue te aroha à Afaahiti jusqu’à ce vendredi 11h30, mais l’exposition, elle, est prolongée d’une semaine, jusqu’au 31 mai.À noter également que l'association Te Punui Ote Ora organise jusqu'au 28 mai de 8h à 17h30, la troisième édition du salon "Maman je t'aime" au parc Teaputa (juste à côté de la gendarmerie) de Taravao. Des artisanes seront présenteront plusieurs idées cadeaux pour les mamans, et de nombreux ateliers seront mis en place selon les jours : maquillage, tressage, coiffure, couture, couronnes, pareo, cuisine, etc. Une soirée "Fête des Mères" est programmée pour ce samedi soir à 19h30, ainsi qu'une soirée cinéma mardi prochain à 19h30.