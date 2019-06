SOCIÉTÉ

Fête de la mer et des littoraux du 28 au 30 juin

Lundi 24 Juin 2019 à 15:36

ÉVÉNEMENT - Une conférence sur le littoral de Moorea et un atelier pour mieux connaître les coraux, ces organismes qui protègent nos côtes, seront organisés par le Criobe et l’IRCP dans le cadre de la fête de la mer et des littoraux.

