Fête de l'autonomie - Paea célèbre son Hiva Vaevae

Malgré la fatigue d’une marche de près d’une heure sur les routes, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les associations sportives ont défilé, arborant avec fierté les couleurs de leurs clubs sportifs devant un maire conquis : "C'est une fierté et un honneur, parce que je pense que les jeunes se sont déplacés pour participer à ce Hiva Vaevae, et aussi pour le sport. C'est pour dire que nous existons à Paea et que l'on est capable d'organiser nous-mêmes certaines manifestations sans pour autant faire polémique avec le gouvernement du Pays" déclare Jacquie Graffe. "On soutient aussi notre tavana, jusqu'au bout" confie l'une des participantes au défilé.



De la pratique du football, en passant par le bodybuilding et l'aïkido, Paea est sans doute l’une des rares communes où le sport tient une place prédominante, particulièrement auprès des jeunes. "C'est l'occasion pour Paea de montrer ses forces vives, et tous les mouvements et associations qui font vivre la commune. C'est un honneur pour nous de montrer à la population que nous sommes là, et que nous serons toujours là pour être au service de notre population" explique Nahiti Teariki, directeur de l’association FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France).