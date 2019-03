Festival 'ite mata roa : les futurs enseignants se forment au reo tahiti

Les futurs enseignants du 1er et 2nd degré doivent intégrer dans leur formation la maîtrise du reo tahiti. Le festival 'ite mata roa est un support pédagogique à cet apprentissage. Pour se plonger dans les mots, les étudiants de l’École supérieure du professorat et de l’éducation ont traduit un texte en français d’un auteur polynésien ou océanien. Le sens du texte était ensuite illustré avec une photo



"Ce qui est demandé aux étudiants correspond parfaitement à ce qui leur est demandé dans leur cursus, en master. Ils sont motivés, et on sent bien qu'il y a un besoin d'apprendre et de comprendre. Et cela nous rassure, car ce sont les enseignants de demain de nos enfants. (...) Le reo tahiti est fondamental dans la vie des enfants, et pour ça il faut préparer les enseignants à la transmission de ce soir" explique Yesta Heuea, organisatrice de l'événement.