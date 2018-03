SPORT

Festival des sports traditionnels : les résultats de mardi

CULTURE

Mercredi 15 Juillet 2015 à 11:11 | Lu 339 fois

Le premier festival des sports traditionnels du Pacifique se déroule en ce moment. Hier mardi, au Musée de Tahiti et des îles, les femmes et les enfants ont participé aux épreuves de décorticage de coco, lancer de javelot ou encore lever de pierre. Les résultats de la journée et le programme de samedi, à la Pointe Vénus.



RESULTATS OFFICIELS DES EPREUVES Mardi 14 juillet





LANCER DE JAVELOTS Mât de 9,50 m de hauteur – 8 séries de 7mn

Te Vahine– Femmes

1er : REVA HABARITA

2ème : MAHE MARJORIE

3ème : FANAURA VAEA

4ème : RAVEINO RAYMONDE

Ui api – Jeunes

1er : REORAU TOOFA

2ème : PAE KEANU

3ème : TEATA TEAVETAU

4ème : RAVEINO TAUMAKA



"IaoraFarani"

1er : TE HAU AMUI

2ème : TAMARII NIAU

3ème : TAMARII KAUKURA 3

4ème : TE UFI TARAMEA 1

5ème : TAMARII ANAA 1





LEVER DE PIERRE



Catégorie Vahine, pierre de 60kg

1er :RATIA TEHEA en 1”80

2ème :BARSINAS VEHIATA en 1”94

3ème :TAPIATA HANA en 2”22



Catégorie Super-lourd, pierre de 140kg

1er :TERIINOHOAPUAITERAAI TEHAAMANA en 3”43

2ème :PODJA TOM en 4”41

3ème :ARUTAHI TIMOTHE en 4”71

4ème :TOA NICODEME en 5”69



Catégorie Extra-lourd, pierre de 150kg

1er :RATIA ERIATARA en 4”00

2ème :TEINAURI POANERE en 8”31

3ème :TEAPEHU TETUARII en 10”96

4ème :TUAHU MILTON en 11”19





COPRAH

Tane / Individuel -100 COCOS

1er : PUTAOHE ERNEST en 18’08

2ème : MARUAE STEEVE en 18’18

3ème : TEROROIRIA MARTIAL en 19’06

4ème : JORDAN VAITEA en 20’25

5ème : TEMAURI JACQUINOT en 22’45

6ème : TEROROIRIA ENOC en 23’45

7ème : TEHAHE GILLES en 23’52



DECORTICAGE DE COCOS

Individuel -15 COCOS

1er : TEROROIRIA ELISABETH en 1’45

2ème : MAI RAIANU en 2’20

3ème : TEROROIRIA ENOC en 2’26

Mât de 9,50 m de hauteur – 8 séries de 7mnTe Vahine– Femmes1er : REVA HABARITA2ème : MAHE MARJORIE3ème : FANAURA VAEA4ème : RAVEINO RAYMONDEUi api – Jeunes1er : REORAU TOOFA2ème : PAE KEANU3ème : TEATA TEAVETAU4ème : RAVEINO TAUMAKA"IaoraFarani"1er : TE HAU AMUI2ème : TAMARII NIAU3ème : TAMARII KAUKURA 34ème : TE UFI TARAMEA 15ème : TAMARII ANAA 1Catégorie Vahine, pierre de 60kg1er :RATIA TEHEA en 1”802ème :BARSINAS VEHIATA en 1”943ème :TAPIATA HANA en 2”22Catégorie Super-lourd, pierre de 140kg1er :TERIINOHOAPUAITERAAI TEHAAMANA en 3”432ème :PODJA TOM en 4”413ème :ARUTAHI TIMOTHE en 4”714ème :TOA NICODEME en 5”69Catégorie Extra-lourd, pierre de 150kg1er :RATIA ERIATARA en 4”002ème :TEINAURI POANERE en 8”313ème :TEAPEHU TETUARII en 10”964ème :TUAHU MILTON en 11”19Tane / Individuel -100 COCOS1er : PUTAOHE ERNEST en 18’082ème : MARUAE STEEVE en 18’183ème : TEROROIRIA MARTIAL en 19’064ème : JORDAN VAITEA en 20’255ème : TEMAURI JACQUINOT en 22’456ème : TEROROIRIA ENOC en 23’457ème : TEHAHE GILLES en 23’52Individuel -15 COCOS1er : TEROROIRIA ELISABETH en 1’452ème : MAI RAIANU en 2’203ème : TEROROIRIA ENOC en 2’26

Programme Pointe Vénus - Samedi 18 juillet

09h00 : Départ de Tautira/Pt Vénus des "Va’a Taie Tau Toru".

10h00 : à la pointe Vénus Régates de pirogues à voiles traditionnelles "Va’a Motu Taie". Heiva Tuaro : les femmes et les enfants participent au lancer de javelot

SOCIÉTÉ | FAITS DIVERS | VA'A PORTRAITS | POLITIQUE | CULTURE | BUZZ | MONDE | Territoriales 2018 | SPORT | RECORD DU MONDE UKULELE | FenuaHeroes | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | HawaikiNuiVaa2017