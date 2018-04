Festival des îles : dans les cuisines, une organisation à la pointe

Trois repas par jour et plus de 2000 bouches à nourrir pour le réfectoire du lycée de Taaone. Le défi est de taille, mais pas impossible à relever.



Au réfectoire, les équipes se démènent dès 3 heures du matin pour préparer petit-déjeuner, déjeuner et dîner. « C’est une sacrée organisation pour toutes ces personnes », explique Era Langomazino, la cuisinière de l’établissement. Il faut compter 90 kilos par jour pour nourrir les sportifs et les bénévoles, autant pour le riz. 800 oranges sont consommés en un repas. Haricots verts et autres légumes complètent les commandes, et même des assiettes Vegan sont préparées pour ceux et celles qui suivent un régime alimentaire particulier.



Au menu du déjeuner, ce mardi : une entrée composée de légumes et de crudités, un plat avec une viande et un féculent, puis en dessert un fruit proposé aux sportifs. « Des pâtes, du riz et demain haricots verts », continue la cuisinière. Selon cette dernière, le menu varie et s’adapte aux demandes des joueurs polynésiens.