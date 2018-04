Festival des îles : Rapa écrase Papara en finale de futsal

Rédaction web

Ils n'avaient pas pu venir l'an dernier : l'équipe de Rapa a tout donné en futsal pour cette nouvelle édition du Festival des îles. Ce samedi, les joueurs sont arrivés bien décidés à remporter la finale face à Papara. Et ils avaient du soutien : plusieurs habitants des Australes avaient fait spécialement le déplacement vers Tahiti pour encourager leur équipe.A la 20e seconde, le premier but était marqué par Rapa. A la mi-temps, l'équipe menait 4 buts à 0. Papara n'aura réussi à marquer qu'un seul but pendant ce match. La rencontre s'est terminée sur un score écrasant de 8 buts à 0. "La victoire c'est sûr, on la voulait. Depuis le départ, on a laissé nos familles. On est venus pour eux. On est venus pour gagner. On a gagné. On est remplis de joie. Heureux", a réagi un des joueurs.