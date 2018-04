Festival des Iles : la finale masculine de futsal en direct TV & WEB

Crédit photo : FTFLa 10édition du Festival des Îles se termine en beauté le samedi 7 avril, avec un après-midi entièrement consacré aux finales de football, de futsal et de beach soccer.Sur TNTV, comme chaque année, vous aurez la possibilité de suivre la finale masculine de futsal en direct à la télé à partir de 14h55, sur www.tntv.pf/festivaldesiles , sur l’application mobile et sur la page facebook de la chaîne(@tahitinuitelevision) . Aux commentaires, Mathieu Fontaine et son consultant technique vous feront vivre ce moment fort du football polynésien, depuis la salle de fautaua.